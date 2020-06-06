Вывозной рейс Мехико-Москва состоится 7 июня

Россияне, застрявшие в Мехико из-за пандемии коронавируса, будут вывезены на родину 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Мексике.

Согласно данным агентства, рейс выполнит Azur Air. Отмечается, что для того, чтобы попасть на рейс необходимо выполнить два условия – купить билет стоимостью 400 евро и зарегистрироваться на портале госуслуг.

Агентству сообщили, что вся необходимая информация размещена на официальном сайте посольства РФ в Мексике. Представить посольства также добавил, что дипведомство самостоятельно информирует о вывозном рейсе россиян, которые предоставили свои контактные данные.

Согласно оценкам дипломата, планируется вывезти около 150 российских граждан.

