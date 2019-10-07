Выставку «Город: детали» посетили более 11 тысяч человек

Международную выставку дизайн-решений для современных мегаполисов «Город: детали», которая прошла в Москве с 3 по 5 октября, посетили более 11 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоялось на ВДНХ. На выставке презентовали более 250 проектов российских и зарубежных компаний, в том числе проекты скверов, спортивных площадок, функциональных городских арт-объектов, малых архитектурных форм.

В рамках выставки каждый желающий мог проголосовать за понравившийся проект. Отмечается, что предпочтения москвичей учтут в дальнейшем при реализации программы «Мой район».

Выставка также включала деловую программу, в ходе которой выступили 30 спикеров-экспертов из России, Франции, Германии, Великобритании, Литвы, Израиля. Российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы, урбанисты обсудили мировые тенденции в развитии городской среды.

