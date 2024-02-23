Выставку-форум «Россия» посетили рекордные 7 миллионов человек
Рекордные семь миллионов человек посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова связала активную посещаемость на этой неделе с начавшимися во многих школах каникулами. Она отметила интерес к выставке школьников из многих российских регионов.
Работу выставки «Россия», открытой по указу президента РФ Владимира Путина, продлили до 8 июля. Она открылась в День народного единства 4 ноября 2023 года. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru