Выставка вездеходной техники пройдёт в Москве

Помимо выставочной части, в Экспоцентре пройдёт онлайн «Кубок конструкторов», который станет лучшей возможностью для всех изобретателей и конструкторов вездеходной техники со всей России представить свои разработки экспертам и широкой аудитории. Ожидается, что в «Кубке конструкторов» примут участие изобретатели, которые географически находятся далеко и не смогли привезти экземпляры своей техники на выставку в Москву.

Одна из площадок «Вездеходера» отведена под проведение форума-выставки путешествий и техники для активного отдыха «Поехали 2022». Гостей этой секции ждут не только техника, но и лекции профессиональных российских путешественников, фестиваль «Этноскоп», а также салон старинной техники «Автомото старина» с редчайшими экспонатами из музеев и частных коллекций со всей России.

Выставка вездеходной техники «Вездеходер» в Экспоцентре на Красной Пресне продлится до 4 декабря.

