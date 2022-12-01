Выставка вездеходной техники пройдёт в Москве
2 декабря в Москве откроется единственная в России выставка вездеходной техники «Вездеходер». В Экспоцентре на Красной Пресне гостей ждут новинки от российских производителей со всей страны.
Как сообщили организаторы, посетители смогут увидеть современные вездеходы разных типов и назначения. Их представят крупные компании-производители, дилеры спецтехники и дизайн мастерские. Среди экспонатов будут представлены новинки от таких брендов как: BigBo, DOZOR, FENIX, Rover Drive Company, «Кракен», «Лесник», «Русак», «Сибирские вездеходы», «Сокол», «Триумф», Архант (ШЕРП). Также в программе заявлены презентации «Вездеходной Мобильной Платформы» от «Сергеев Динамикс», квадроцикла-гиганта Athlete (RB Motors), универсальной модульной конструкции для создания вездехода Enwix, электровездехода KHAN ATV и другие.
Помимо выставочной части, в Экспоцентре пройдёт онлайн «Кубок конструкторов», который станет лучшей возможностью для всех изобретателей и конструкторов вездеходной техники со всей России представить свои разработки экспертам и широкой аудитории. Ожидается, что в «Кубке конструкторов» примут участие изобретатели, которые географически находятся далеко и не смогли привезти экземпляры своей техники на выставку в Москву.
Одна из площадок «Вездеходера» отведена под проведение форума-выставки путешествий и техники для активного отдыха «Поехали 2022». Гостей этой секции ждут не только техника, но и лекции профессиональных российских путешественников, фестиваль «Этноскоп», а также салон старинной техники «Автомото старина» с редчайшими экспонатами из музеев и частных коллекций со всей России.
Выставка вездеходной техники «Вездеходер» в Экспоцентре на Красной Пресне продлится до 4 декабря.
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