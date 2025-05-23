Выставка СТО EXPO состоится в «Крокус Экспо» 27-30 мая
Международная выставка запчастей и сервиса СТО EXPO пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 27 по 30 мая. На выставке традиционно соберутся ведущие игроки рынка сервисного обслуживания и автокомпонентов для обмена опытом и знаниями. Число участников выставки превысит 400.
По традиции на площадке представит свою композицию партнер и соорганизатор выставки — группа компаний GROUPAUTO.
Участники подготовили специальный каталог с уникальными предложениями и акциями, включающий в себя специальные скидки, промокоды и эксклюзивные предложения. В розыгрышах можно будет выиграть специализированные инструменты и ценные призы. Посетители выставки смогут заблаговременно выбрать оптимальное предложение.
Кроме того, в рамках выставки предусмотрена насыщенная деловая программа, которая начнется с аналитической панели, посвященной перспективам развития автосервиса и трендам рынка. Будут затронуты такие темы, как динамика цен и ассортимента, особенности налогового регулирования, влияние маркировки запчастей на индустрию и актуальные направления развития дистрибуции. Эксперты расскажут о секретах успеха ведущих игроков рынка и предложат эффективные модели, сопутствующие быстрому росту.
Также на выставке состоятся: экспертный диалог на тему «Что сделает автосервис успешным в 2025 году?», форсайт-сессия «Цифровые решения отрасли продаж автозапчастей и СТО» и «Железный батл: «Сервисы и клиенты — кто прав?» В обсуждении примут участие владельцы частных автосервисов, представители крупнейших сетевых организаций и эксперты из смежных областей.
Для участия в выставке рекомендуется зарегистрироваться заранее. Бесплатно получить билет посетителя можно по промокоду NASHE.
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