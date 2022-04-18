Выставка «НАТО. Хроника жестокости» пройдет в 23 парках «Россия-Моя история»

В апреле и мае 2022 года на мультимедийных площадках «Россия — Моя история» в 23 регионах страны пройдет экспозиция «НАТО. Хроника жестокости».

Выставка, реализованная совместно с Музеем современной истории России, станет дополнением к экспозициям исторических парков, посвященным истории РФ 20 века.

Увидеть экспозицию из архивных фото- и видеоматериалов, собранных ТАСС и МИА «Россия Сегодня», исторические документы, а также уникальные цифровые артефакты периода Холодной войны можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и еще 20 городах.

Для создания выставки были использованы мультимедийные средства экспонирования. В экспозиции будут представлены материалы об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, о войнах в Ираке и Афганистане, а также о сирийском и украинском конфликтах.

Директор исторического парка «Россия — Моя история», член Общественной палаты РФ Иван Владимирович Есин напомнил, что в 2022 году НАТО исполняется 73 года.

«Специалисты Музея современной истории и Ассоциации исторических парков проанализировали историю нашей страны, поэтому была создана музейная экспозиция, которая недавно открылась в ГМЦСИР и вызвала живой интерес посетителей. На предложение об ее проведении откликнулись 23 региона, и теперь наши граждане от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга смогут составить свое собственное мнение о целях и характере НАТО», - добавил он.

Также в создании выставки принимали участие Министерство обороны РФ, Центральный музей Вооруженных Сил России, Российское историческое обществом (РИО) и другие общественные, политические и образовательные организации.

