Выставка «Город: детали» пройдет с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ состоится выставка дизайн решений для мегаполисов «Город: детали». Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация на сайте или непосредственно на месте - в 75-м павильоне ВДНХ.

Организаторы подготовили гостям мероприятия насыщенную программу. Они смогут увидеть городские новинки - скамейки, фонари, игровые и спортивные площадки от ведущих отечественных и иностранных компаний.

Для детей и взрослых ежедневно будут проводиться бесплатные экспресс-экскурсии, мастер-классы, игры, концерты и кинопоказы. Также здесь можно будет сделать моментальное фото на память, поиграть в футбол, баскетбол, посетить площадку паркура и фитнеса, заниматься на тренажерах.

Интерактив встретит москвичей и гостей столицы уже зоне регистрации: каждые полчаса, начиная с10:30 и до 19:30 будут проводиться экскурсии. Посетителям представят факты о представленных зонах для отдыха, арт-объектах и ансамблях малых архитектурных форм (МАФ). На всей экспозиции можно принять участие в викторине о Москве и его достопримечательностях, получить памятный подарок.

Поделиться своим мнением об увиденном участники смогут, ответив на вопросы собственных корреспондентов выставки. Интервью будут демонстрироваться в центре экспозиции – в тематической зоне «Городская площадь». На форуме будут работать фотографы, которые будут делать мгновенные снимки на память.

К «Городской площади» примыкает «Амфитеатр» - там проведут бесплатные познавательные мастер-классы. К примеру, 3 октября в 17:00 travel-блогер и профессиональный фотограф Айгуль Вишня поведает, как сделать креативные фото в реалиях большого города. По вечерам будут демонстрироваться фильмы, посвященные Москве, снятые на улицах, бульварах и площадях города.

Программа тематической зоны «Детский городок» объединит творческие мастер-классы и развивающие игры. Дети смогут построить собственный «город» из картона, в котором будут присутствовать дома, детские площадки, деревья, фонари и скамейки. Также аниматоры предложат поиграть в известные всем игры – «Ручеек» или «Море волнуется раз».

В тематической секции «Улица» гостей в возрасте от 6 до 10 лет ждут в «Школе вождения»: дети проедут на самокатах по импровизированной улице с перекрестками, светофорами и знаками дорожного движения. Тем самым он пройдут обучение базовым правилам безопасности, и, разумеется, получат хорошее настроение.

Любителей активного образа жизни будет ждать кластер «Территория спорта». Гостям предоставлять возможность протестировать уличные тренажеры, посетить мастер-классы по паркуру и воркауту, посетить открытые тренировки по футболу, волейболу и фитнесу.

В «Сквере настольных игр» можно поиграть в шахматы, шашки, домино, нарды и поучаствовать в командных турнирах. 3 и 4 октября экспозиция будет работать с 10:00 до 20:00, а 5 октября – с 10:00 до 16:00.

Выставка-презентация «Город: детали» пройдет в рамках программы «Мой район». Ее цель — создание комфортного городского пространства в каждом районе вне зависимости от удаленности от центра. Площадь интерактивной экспозиции выставки превысит 15 тысяч квадратных метров. Здесь представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.

