Выставка «Главный импульс города» открылась в Москве

Фотовыставка «Главный импульс города» открылась на Гоголевском бульваре в Москве. Экспозиция посвящена итогам развития столицы в уходящем году. На фотографиях запечатлены основные московские объекты, построенные и открытые в 2023 году. Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с основными цифрами, с которыми Стройкомплекс подходит к концу 2023 года.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, отрасль демонстрировала в 2023 году динамичное развитие по всем направлениям. Не было остановлено ни одной стройки, планы не отменяли ни городские власти, ни частные застройщики. При этом годовой план ввода недвижимости удалось перевыполнить досрочно, подчеркнул вице-мэр.

В частности, в 2023 году начали функционировать Дворец технологий и научно-образовательный корпус кластера МГТУ им. Баумана, а также многофункциональный кластер «Ломоносов» — флагманский центр научной долины МГУ.

Приняли первых пациентов три флагманских центра по оказанию экстренной медпомощи на базе крупных многопрофильных столичных больниц. В ближайшем будущем откроется четвертый центр при больнице имени Буянова. Кроме того, был введен в эксплуатацию уникальный комплекс инфекционной больницы N 1 на Волоколамском шоссе.

Появились в Москве в 2023 году и новые спортивные объекты: ледовый дворец «Кристалл» в олимпийском комплексе «Лужники», Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево, Дворец спорта в Некрасовке и так далее.

Фотовыставка продлится до 7 января 2024 года. Генеральным партнером выступило АО «Мосинжпроект».

