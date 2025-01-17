Высокий рейтинг Путина связали с успехами в зоне СВО

Рейтинг российского лидера Владимира Путина, согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения, составил 78,3% (по данным фонда «Общественное мнение» — 79%). Во многом на высокий рейтинг президента повлияли успехи российских военных в зоне спецоперации России на Украине, сообщило издание «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Россияне больше всего хотят прочесть автобиографии Владимира Путина и Джонни Деппа

Он отметил, что, несмотря на незначительные погрешности, статистика отражает «огромную поддержку» президента со стороны россиян, а успешные действия на СВО стали важным фактором «для воодушевления сограждан».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что больше всего россияне желают прочесть автобиографию Путина.

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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