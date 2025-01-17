Высокий рейтинг Путина связали с успехами в зоне СВО
Рейтинг российского лидера Владимира Путина, согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения, составил 78,3% (по данным фонда «Общественное мнение» — 79%). Во многом на высокий рейтинг президента повлияли успехи российских военных в зоне спецоперации России на Украине, сообщило издание «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он отметил, что, несмотря на незначительные погрешности, статистика отражает «огромную поддержку» президента со стороны россиян, а успешные действия на СВО стали важным фактором «для воодушевления сограждан».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что больше всего россияне желают прочесть автобиографию Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru