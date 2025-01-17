Высокий рейтинг Путина связали с успехами в зоне СВО

Он отметил, что, несмотря на незначительные погрешности, статистика отражает «огромную поддержку» президента со стороны россиян, а успешные действия на СВО стали важным фактором «для воодушевления сограждан».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что больше всего россияне желают прочесть автобиографию Путина.

