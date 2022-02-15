Вышедших из тюрьмы россиян обяжут устраиваться на работу
Освободившихся после отбытия наказаний по тяжким преступлениям россиян обяжут искать работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект закона, который в настоящее время разрабатывает МВД РФ.
Об этом на заседании рабочей группы в Госдуме заявила представитель ведомства Лариса Плотникова. По её словам, эту меру хотят применять к освободившимся осужденным, которые остаются под административным надзором.
Также МВД предложило законодательно закрепить право на отслеживание перемещения экс-осужденных по тяжким статьям через камеры с распознаванием лиц и запретить бывшим осужденным использовать интернет на срок, который человек остается под надзором полиции.
Напомним, Минюст и Генпрокуратура России должны к 1 июня подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение дал ведомствам президент Владимир Путин. Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова перечислила проблемы ФСИН и пути их решения в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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