Выпускники школ 3 и 4 июня сдадут ЕГЭ по русскому языку

Экзамен является самым массовым, так как без него невозможно получить аттестат и подать заявление на поступление в вузы на любую специальность. Более 50 тысяч сдающих являются выпускниками прошлых лет.

Процедура экзамена останется прежней, однако он будет разделен на два дня из-за санитарно-эпидемиологических требований. Это позволит избежать массового скопления людей при сдаче. Продолжительность экзамена составляет 3,5 часа (210 минут). Сама работа предполагает написание тестовой части из 26 заданий и сочинения.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 22 и 23 июня соответственно.

