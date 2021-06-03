Выпускники школ 3 и 4 июня сдадут ЕГЭ по русскому языку
Почти 680 тысяч выпускников 3 и 4 июня сдадут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает Рособрнадзор.
Экзамен является самым массовым, так как без него невозможно получить аттестат и подать заявление на поступление в вузы на любую специальность. Более 50 тысяч сдающих являются выпускниками прошлых лет.
Процедура экзамена останется прежней, однако он будет разделен на два дня из-за санитарно-эпидемиологических требований. Это позволит избежать массового скопления людей при сдаче. Продолжительность экзамена составляет 3,5 часа (210 минут). Сама работа предполагает написание тестовой части из 26 заданий и сочинения.
Результаты экзаменов будут известны не позднее 22 и 23 июня соответственно.
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