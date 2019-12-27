Выпускникам Центра социальной Адаптации вручили награды

Новогодний праздник с творческими мастер-классами, конкурсами и викторинами устроил для выпускников Центра социальной Адаптации региональный общественный Фонд содействия сбережению творческого наследия русского художника В.А. Серова «Фонд Валентина Серова».

В рамках мероприятия выпускникам традиционно вручили награды по пяти номинациям: «Уютный дом», «Здоровый образ жизни», «Успешный студент», «Активная гражданская позиция» и «Успешная социализация в мегаполисе». 25 выпускникам вручили грамоты и сертификаты на покупки хозяйственных товаров и продуктов питания в магазинах «Ашан».

Участвуя в мастер-классах, выпускники Центра могли создать интерьерные картины с использованием эпоксидной смолы, сделать электрический светильник из деревянных реек. Участники праздничного вечера встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

