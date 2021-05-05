Выплаты семьям со школьниками должны провести до 17 августа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доклад об осуществлении выплат в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет должен поступить в правительство РФ до 17 августа, сообщает пресс-служба кабмина.

Также к этой дате Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России должны отчитаться о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

Ранее президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию поручил осуществить выплатить семьям с детьми перед 1 сентября, сообщает Ura.ru.

Кроме того, российский лидер заявил, что с 1 июля 2021 года выплаты будут получать неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет включительно, а также женщины, которые ждут ребёнка и при этом испытывают материальные трудности, передаёт RT.

