Выпил за рулем - остался «безлошадным»

Ведомство предлагает изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения. Как сообщили ТАСС в министерском пресс-центре, соответствующее предложение направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что ведомство готовит целый ряд предложений, направленных на снижение смертности на дорогах, в том числе «очень серьезных и жестких». И вот, судя по всему, одно из них.

Споров нет, управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – самое тяжкое из возможных нарушений правил дорожного движения. И здравого смысла, кстати, тоже. И оно, вне всякого сомнения, подлежит наказанию – суровому и неотвратимому. Однако тоже – не вопреки закону и здравому смыслу. Тогда как при рассмотрении инициативы МВД изымать автомобили у нарушителей возникает ряд вопросов в том числе и юридического свойства. К примеру, как быть с правом собственности, декларированном в Конституции? А как быть, если автомобиль не является собственностью пойманного за пьяным вождением? За разъяснениями НСН обратилась к лидеру «Движения автомобилистов России» Виктору Похмелкину. В самом возникновении этой инициативы он видит как минимум две причины.