Выпил за рулем - остался «безлошадным»
Жесткая законодательная инициатива МВД России.
Ведомство предлагает изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения. Как сообщили ТАСС в министерском пресс-центре, соответствующее предложение направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что ведомство готовит целый ряд предложений, направленных на снижение смертности на дорогах, в том числе «очень серьезных и жестких». И вот, судя по всему, одно из них.
Споров нет, управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – самое тяжкое из возможных нарушений правил дорожного движения. И здравого смысла, кстати, тоже. И оно, вне всякого сомнения, подлежит наказанию – суровому и неотвратимому. Однако тоже – не вопреки закону и здравому смыслу. Тогда как при рассмотрении инициативы МВД изымать автомобили у нарушителей возникает ряд вопросов в том числе и юридического свойства. К примеру, как быть с правом собственности, декларированном в Конституции? А как быть, если автомобиль не является собственностью пойманного за пьяным вождением? За разъяснениями НСН обратилась к лидеру «Движения автомобилистов России» Виктору Похмелкину. В самом возникновении этой инициативы он видит как минимум две причины.
«Проблема в том, что в стране нет эффективной антиалкогольной политики, во-первых. И во-вторых, то, что нет неотвратимости наказания, поскольку все равно у пьяных водителей есть возможность откупиться тем или иным способом: за деньги, за связи, за что угодно. От бессилия начинают придумывать бог знает что. Я думаю, что конфискация автомобилей, конечно, не выход, тем более, что всегда есть возможность переписать машину на кого угодно. А наказывать собственника, если он на законных основаниях дал машину и водитель оказался пьяным за рулем, нет никаких оснований. И Конституция тоже это запрещает. Конечно, это просто показатель того, что в области безопасности дорожного движения нет никакой целенаправленной, разумной и эффективной политики», - отметил собеседник НСН.
По словам Виктора Похмелкина, идея изъятия автомобилей у пьяных водителей малореализуема хотя бы потому, что в ней нет чьего-то коммерческого интереса.
Если все-таки инициатива МВД обретет форму закону, по меньшей мере, одно очевидное последствие она иметь будет: существенно вырастет стоимость чудесного «превращения» пьяного водителя в трезвого. Прямо пропорционально стоимости автомобиля, которого он рискует лишиться.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене