Вынесен приговор организаторам крушения «Сапсана» в 2017 году

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам группировки «Исламское государство», запрещённой в России за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году. Экстремисты проведут в колонии строго режима от 15 лет до 21 года, сообщает АГН «Москва». Один из приговоренных будет отбывать наказание в условиях особого режима.

Все террористы – уроженцы Таджикистана.13 июля 2017 года они зафиксировали железнодорожный башмак на путях, тем самым стремясь добиться схода с рельсов скоростного поезда «Сапсан», который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Они также рассчитывали, что после этого поезд врежется во встречный состав.

Однако замысел преступников не удался. «Сапсан» протаранил препятствие, но остался на рельсах. Повреждения получили пять вагонов. По данным следствия, после этой попытки участники группировка собирались организовать взрыв. Однако их оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как отмечает РЕН ТВ, суд признал экстремистов виновными по статьям «Подготовка теракта в составе группы лиц по предварительному сговору», «Участие в террористическом сообществе» и «Хранение оружия».

