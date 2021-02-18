Вынесен первый в РФ приговор за сотрудничество с нежелательной организацией

Районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о сотрудничестве с организацией, которая признана в России нежелательной. Обвиняемая Анастасия Шевченко получила 4 года лишения свободы условно.

Она стала первой в стране приговоренной по данной статье Уголовного кодекса. Государственный обвинитель просил для неё 5 лет колонии общего режима.

Шевченко уже провела год под домашним арестом. За это время умерла ее дочь, которая по состоянию здоровья находилась в спецучреждении. Посещать её женщине не разрешали.

Поводом для уголовного преследования стало участие Шевченко в мероприятиях незарегистрированной сетевой организации «Открытая Россия», поскольку Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубежные одноименные организации. За время следствия Анастасия попыталась принять участие в качестве кандидата в выборах в ростовскую городскую думу, однако получила запрет на это.

Межрегиональная общественная организация «Открытая Россия» была учреждена в Москве в декабре 2001 года по инициативе Михаила Ходорковского. Генпрокуратура РФ в апреле 2017 года признала нежелательными для России неправительственные организации «Открытая Россия» (Великобритания), «Институт современной России» (США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).

