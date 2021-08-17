Выигранные на онлайн-голосовании баллы можно будет перевести в благотворительные фонды

Участники программы «Миллион призов» смогут направить выигранные баллы на благотворительность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что к акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» присоединились 49 благотворительных организаций, которые помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и бездомным животным.

Победители получат 250 тысяч призов, среди которых 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов (один балл – один рубль). Баллы также можно обменять на покупки у партнеров программы: магазины продуктов, одежды, цветов, ювелирных изделий, кафе и рестораны.

Для участия жителям столицы необходимо пройти регистрацию и присоединиться к онлайн-голосованию в сентябре.

