Такое решение принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Рабочим днем для работников бюджетной сферы региона (а только их может касаться это распоряжение главы обладминистрации) станет суббота 28 декабря. Губернатор объяснил свое решение тем, что это позволит «большинству семей ленинградцев подготовиться к Новому году» и даст возможность «спокойно собраться дома и встретить праздник». В самом Питере 31 декабря остается рабочим днем, во всяком случае, пока. Ранее канун Нового года уже сделали выходным днем в Томской, Псковской, Кировской областях, Ставропольском крае, в Крыму и Карачаево-Черкесии.

В разгар дискуссии о необходимости сделать 31 декабря «красным днем календаря» или отсутствия таковой министр трудa и социaльной зaщиты Максим Топилин объяснял, почему в этом году это уже невозможно сделать центрaлизовaнно. Прaвительство заранее принимaет решение о переносе выходных дней, и это решение должны учитывать предприятия и организации, имеющие различные режимы работы, - говорил глава Минтруда. А сейчaс, по его словам, это может сделaть кaждый рaботодaтель сaмостоятельно.

Тем не менее, в Госдуму был даже внесен зaконопроект, определяющий 31 декaбря выходным днем. О готовности поддержать инициативу заявляли и в Совете Федерации. Об этом, частности, говорил глава комитета Совфеда по социальным вопросам Валерий Рязанский. Поддерживать оказалось нечего: в профильном комитете нижней палаты заявили, что до конца года инициативу рассмотреть не успеют.

Мнение Кремля по этому вопросу хорошо известно: по календарю день рабочий, значит, надо работать, - говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Наверняка не в последнюю очередь на формирование такой позиции влияют и оценки негативных последствий затяжных праздников для экономики страны. По итогам последних новогодних каникул эксперты экономического университета имени Плеханова оценили потери в 1,32 трлн рублей, что составляет 1,25% от прогнозируемого ВВП, - писали «Известия». Объяснение тому довольно простое: в праздничные дни не действует большая часть обрабатывающих производств, в том числе металлообработка, машиностроение, строительство и так далее. Добавлять еще один день простоя, вероятно, сочтено нерачительным.

И все-таки шанс остается: Владимир Путин на заседании Совета по правам человека пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. «Времени очень мало. Но я вас услышал», - сказал президент.

