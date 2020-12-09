«Выдумали Коломойского». Дорогой особняк в центре Москвы хотят отобрать у владельца

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Наследство Коломойского. Фейки и правда в борьбе за особняк с видом на Кремль».

Следственный комитет России расследует уголовное дело о крупном мошенничестве с элитной недвижимостью в центре Москвы, в котором фигурирует Игорь Коломойский. Потерпевшим по уголовному делу признан его бизнес-партнер, который якобы получил бизнес-центр на Поварской улице за долги.

В ходе пресс-конференции НСН, московские юристы Артур Шаповалов и Андрей Зайцев рассказали подробности затяжной борьбы за особняк.

«Неустановленные лица пытаются через следственный комитет и через налоговую пытются отобрать здание у владельца, прикрываясь какими-то надуманными обвинениями и обоснованиями. Здание офисного назначения в самом центре города, на улице Поварской. Компания-собственник "Ситихолдинг" занималась сдачей своих площадей в аренду. В течение 6 лет происходили регулярные атаки на компанию, и деятельность оказалась практически парализована. Это интересный актив. Стоимость этого объекта оценивается в 6-7 млрд рублей. Почти 8 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости рядом с Арбатом. В нашей ситуации придумали какого-то Коломойского, который якобы является собственником этого сдания. Очевидно, что придумали, чтобы на тренде 2014 года, когда эта атака началась, сказать, что мы ищем террористов. Это выдумка чистой воды. Придумали долг в 92 млн вместо 20. Выдумали все», - объяснили юристы.

По данным СМИ, Игорь Коломойский занимает пятое место в рейтинге самых богатых граждан Украины. Его состояние оценивается в $1,6 млрд. В 2014-2015 годах он возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, но из-за конфликта с руководством страны покинул эту должность и уехал за границу. У Коломойского три гражданства: Украины, Кипра и Израиля.