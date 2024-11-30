Выдачу разрешений на строительство домов в Ростове-на-Дону приостановят с 1 декабря

По его словам, такая мера была принята после обращений граждан, пожаловавшихся на отсутствие инфраструктуры, которую должны были построить вместе с жилыми домами.

Полученные ранее разрешения будут проверены. «Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами, нельзя», — отметил врио губернатора.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что снижение спроса на недвижимость может привести к замедлению запуска новых проектов.

