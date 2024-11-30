Выдачу разрешений на строительство домов в Ростове-на-Дону приостановят с 1 декабря
Выдачу разрешений на возведение многоквартирных домов в Ростове-на-Дону прекратят с 1 декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, такая мера была принята после обращений граждан, пожаловавшихся на отсутствие инфраструктуры, которую должны были построить вместе с жилыми домами.
Полученные ранее разрешения будут проверены. «Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами, нельзя», — отметил врио губернатора.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что снижение спроса на недвижимость может привести к замедлению запуска новых проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru