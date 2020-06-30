Выбраны новые победители программы «Миллион призов»

Город подготовил два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где один балл равен одному рублю.

Поучаствовать в розыгрыше можно до 1 июля включительно. Сделать это смогут все пришедшие на голосование по Конституции, либо отдавшие свой голос онлайн.

Ранее ВЦИОМ заявил о 76% поддержавших поправки в Конституцию. Таковы данные экзитпола, проведённого социологами за первые четыре дня голосования по изменению Конституции РФ (25-28 июня).







