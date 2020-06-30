Выбраны новые победители программы «Миллион призов»
Победителями очередного розыгрыша программы «Миллион призов» стали более 255 тысяч человек. Баллы, полученные таким способом, можно потратить на благотворительность либо обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов, например карты «Тройка».
Город подготовил два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где один балл равен одному рублю.
Поучаствовать в розыгрыше можно до 1 июля включительно. Сделать это смогут все пришедшие на голосование по Конституции, либо отдавшие свой голос онлайн.
Ранее ВЦИОМ заявил о 76% поддержавших поправки в Конституцию. Таковы данные экзитпола, проведённого социологами за первые четыре дня голосования по изменению Конституции РФ (25-28 июня).
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