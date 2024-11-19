Выбежавший на поле в ходе матча «Россия – Бруней» болельщик получил штраф

Прикубанский районный суд Краснодара выписал штраф мужчине, который выбежал на поле во время товарищеского футбольного матча между сборными России и Брунея.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани, инцидент произошёл 15 ноября. На поле стадиона «Краснодар» выбежал 26-летний житель Кемеровской области, который успел пробить по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона.

«Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе», - раскаялся болельщик в суде.

По решению суда мужчине был назначен штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее сборная России по футболу установила новый рекорд, забив 11 голов в официальном матче против сборной Брунея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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