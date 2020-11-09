ВЦИОМ: В России предпочитают слушать эстрадные песни и рок

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более трети россиян (36%) чаще всего слушают эстрадные песни. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Согласно данным опроса, эстраду чаще выбирают женщины (46%), а также слушатели в возрасте 45-59 лет (42%). 28% граждан предпочитают народные песни - в любви к ним признались россияне старше 60 лет (44%) и жители сёл (40%). Четверть респондентов (25%) выбирают рок-музыку - её предпочитают мужчины (35%) и молодежь 18-24 (42%) и 25-34 лет (40%).

Что касается военных и авторских песен, то их любит каждый пятый россиянин (21%), оперу выбирают 9% граждан, а марши и блатные песни выбрали по 5% опрошенных.



Также ВЦИОМ выяснил, что играть на каком-либо музыкальном инструменте умеет лишь около трети россиян (29%), чаще всего, это молодые люди 18-24 лет (43%). При этом самыми популярными являются гитара, арфа и балалайка, которыми владеют 15% респондентов. Подавляющее большинство опрошенных (71%) не умеют играть ни на одном из музыкальных инструментов.

