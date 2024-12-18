ВЦИОМ: В 2024 году на десять бракосочетаний пришлось порядка восьми разводов

Соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигло максимума. Об этом заявила на пресс-конференции советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.

«Соотношение... достигло максимального значения — на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний», — рассказала советник.

Россия занимает третье место в мире по числу разводов. Михайлова отметила долгосрочный системный тренд, который связан со снижением ценностной значимости официального брака.

«Сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках... манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», — указала советник.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил законопроект о разводах, предусматривающий введение обязательной консультации у семейного психолога для пар, которые воспитывают несовершеннолетних детей, пишет RT.

