ВЦИОМ: В 2024 году на десять бракосочетаний пришлось порядка восьми разводов
Соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигло максимума. Об этом заявила на пресс-конференции советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.
«Соотношение... достигло максимального значения — на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний», — рассказала советник.
Россия занимает третье место в мире по числу разводов. Михайлова отметила долгосрочный системный тренд, который связан со снижением ценностной значимости официального брака.
«Сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках... манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», — указала советник.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил законопроект о разводах, предусматривающий введение обязательной консультации у семейного психолога для пар, которые воспитывают несовершеннолетних детей, пишет RT.
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