ВЦИОМ узнал мечты россиян

Здоровья для себя, своих родственников и близких чаще всего назфвают граждане России в качестве мечты. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. Согласно данным ВЦИОМ, 10% респондентов ставили на первое место такое желание.

На втором месте по популярности ответов идёт улучшение жилищных условий – приобретение квартиры или дома (8%). Третье место заняло стремление путешествовать (4%). При этом самым частым ответом оказалось вообще отсутствие какой-либо мечты.

Что касается воплощения заветных желаний, то половина попрошенных (49%) выразили уверенность, что полностью зависит от собственных усилий человека. Около 37% респондентов полагают, что цель достигается за счёт удачного стечения обстоятельств или помощи других людей.

При этом, самым популярным способом, которым пользуются россияне для исполнения мечты, названо загадывание желаний на Новый год (19%), ещё 6% считают, что мечта исполнится, если представлять, что это уже произошло. Замыкает первую тройку ответов визуализация желаний (4%).

