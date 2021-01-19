ВЦИОМ: Только 13% россиян намерены окунуться в прорубь на Крещение

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (75%) будут поздравлять близких с Крещением. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.

За святой водой в церковь планировали пойти 34% опрошенных, что на 17% меньше, чем в 2020 году. Отстоять службу в храме намеревались 16% респондентов, тогда как в прошлом году желающих было на 12% больше

Также, по данным ВЦИОМ, сократилось количество россиян, планирующих отметить Крещение за праздничным столом - в 2021 году застолье организуют только 26% граждан, то есть на 15% меньше, чем годом ранее.

Что касается крещенских купаний, то окунуться в прорубь намерены только 13% опрошенных - на 3% меньше, чем в 2019 году.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что легче всего погружение в прорубь переносят люди, которые регулярно закаляются и занимаются спортом, сообщает «Свободная пресса». По её словам, тренировать себя можно как дома в ванной, так и в фитнес-клубах, где есть специальные купели.

