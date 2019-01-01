ВЦИОМ: Россиянки видят в мужчинах хороших отцов

Подавляющее большинство россиянок – а именно 71% – уверены, что отцы в состоянии ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. При этом социологи подчёркивают, что за последние два года представления россиян о роли отцов в обществе изменились несущественно. Большинство опрошенных (70% в 2019 г. и 72% в 2017 г.) верят в способность отцов ухаживать за подрастающим поколением и справляться с домашними обязанностям не хуже женщин, отмечает «ФедералПресс».

Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов считают нормальным, когда после рождения ребенка отец ухаживает за новорожденным, а мать выходит на работу. Причем представители сильной половины человечества думают так чаще (62% опрошенных).

Добавим, среди прочего социологи попросили наших соотечественников назвать качества, которые отцы должны передать своим детям. Мнения россиян по этому вопросу распределились следующим образом: уважение к женщине (33 %), ответственность и умение держать слово (27 %), мужество и отвага (24 %), трудолюбие (20 %).



