ВЦИОМ: Россияне назвали отношения с Украиной плохими

Больше половины граждан России считают, что нынешние отношения РФ и Украины скорее плохие. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ и Центром политической конъюнктуры.

Исследование показали, что негативно отношения двух стран оценивают 53% опрошенных, 30% считают, что есть как плохие, так и хорошие моменты, 12% затруднились с ответом. Только 5% респондентов назвали отношения Москвы и Киева хорошими.

Опрос также показал, что россияне относятся к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому со скепсисом. 29% опрошенных заявили, что относятся к нему безразлично, 21% —негативно, 9% — положительно, а 35% ничего не знает о деятельности украинского президента, передает телеканал «360».

При этом 67 процентов респондентов отметили, что за время нахождения Зеленскому на посту президента Украины отношения между Москвой и Киевом никак не изменились, отмечает РИА ФАН.

