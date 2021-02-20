ВЦИОМ: Россияне назвали настоящими мужчинами Путина и Ланового

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти каждый пятый россиянин (19%) ценит в мужчинах честность, искренность и прямоту. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.

По мнению 14% респондентов главными мужскими качествами являются надёжность, уверенность и постоянство, чаще всего о них говорили женщины (18%). Порядочность и справедливость в мужчинах выделяют 9% опрошенных.

Подавляющее большинство россиян (85%) считают, что мужчины и женщины должны на равных участвовать в ведении домашнего хозяйства. Вместе следует также воспитывать детей, ответили 86% опрошенных. Роль кормильца 59% респондентов предпочли возложить на мужчин.

В ходе опроса выяснилось, что мужчина обязан беречь семью, участвовать в её жизни и заботиться о ней - так считают 18% опрошенных. Ещё 8% заявили, что мужчина должен быть защитником, порядочным и достойным человеком. Кроме того, мужчина должен посадить дерево и построить дом, отвечать за свои слова и поступки, заявили 4% респондентов.

Также россиян попросили выбрать настоящего мужчину среди звезд эстрады, политиков, певцов, общественных деятелей. Рейтинг возглавили актёр Василий Лановой и президент РФ Владимир Путин, набравшие по 9% голосов. Тройку лидеров замкнул Константин Хабенский, которого выбрали 6% граждан.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что, по итогам 2020 года, своей жизнью довольны 47% россиян, сообщает Газета.ру. Согласно данным опроса, текущее положение дел не устраивает 26% респондентов.

