ВЦИОМ: россияне назвали честным выступление Путина на съезде «Единой России»
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (79%) положительно оценивают выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» 24 августа. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.
Отрицательно речь российского лидера восприняли 11% респондентов, а 5% опрошенных остались к ней безразличны.
Абсолютное большинство граждан (87%) считают, что в своём выступлении глава государства поднял важные и значимые темы, однако только 64% заявили, что он понимает их проблемы.
Три четверти участников опроса (75%) назвали речь Путина честной и искренней, а 12% респондентов заявили об обратном. При этом почти каждый четвёртый россиянин (24%) считает, что озвученные президентом задачи не будут решены.
Среди предложений, о которых говорил глава государства, наибольшую поддержку вызвала единовременная выплата всем пенсионерам по 10 тысяч рублей (90%).
Ранее Левада-центр (признан в России иностранным агентом) провёл исследование и выяснил, что россияне стали меньше доверять президенту России - в июле 2021 года уровень доверия Владимиру Путину снизился до 31%, сообщает Ura.ru.
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