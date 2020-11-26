ВЦИОМ: наибольшее одобрение у россиян вызывает деятельность армии

Почти 78% россиян в ноябре одобряют деятельность российской армии, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Негативно о российской армии отзываются лишь 11,1% опрошенных.

Деятельность РПЦ одобряют 58,4%, не одобряет – 25,4%, правоохранительных органов – 52,3% и 31,1% соответственно.

Работу СМИ в ноябре одобряют 42,1%, столько же – не одобряют (42,8%)


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВЦИОМОпрос Вциом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры