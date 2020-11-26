ВЦИОМ: наибольшее одобрение у россиян вызывает деятельность армии
26 ноября 202013:08
Почти 78% россиян в ноябре одобряют деятельность российской армии, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Негативно о российской армии отзываются лишь 11,1% опрошенных.
Деятельность РПЦ одобряют 58,4%, не одобряет – 25,4%, правоохранительных органов – 52,3% и 31,1% соответственно.
Работу СМИ в ноябре одобряют 42,1%, столько же – не одобряют (42,8%)
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- ВЦИОМ: наибольшее одобрение у россиян вызывает деятельность армии
- Росздравнадзор сообщил о дефиците коек в нескольких регионах
- Ученые выявили связь между цветом глаз и болезнями
- ФИФА понизила рейтинг сборной России
- Мишустин потребовал от министров лично вылетать на места ЧС
26 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru