ВЦИОМ: Каждый третий россиянин откладывает дела на потом
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 21% россиян считают себя ленивыми. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.
В ходе исследования 30% граждан заявили, что привыкли откладывать дела на потом, а 66% респондентов такой привычки не имеют. Находят причины что-либо не делать 9% граждан, а 11% просто не хотят или не могут себя заставить. Об отсутствии сил заявили 5% опрошенных, столько же граждан заявили о любви к отдыху и нежеланию напрягаться.
Трудолюбивыми назвали себя 73% опрошенных, большая часть из них женщины (77%), а также граждане старше 60 лет (78%). Работают без выходных 30% респондентов, 18% держат на себе домашнее хозяйство, а 15% участников опроса отметили, что движение - жизнь. Ещё 12% просто не любят сидеть без дела.
Ранее глава ВЦИОМ, социолог и политолог Валерий Фёдоров заявил, что только 11% россиян работают преимущественно удалённо, сообщает RT. По его словам, 75% россиян по-прежнему трудятся в основном в офисе или на предприятии.
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