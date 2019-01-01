ВЦИОМ: «Игру престолов» не смотрели более 70% россиян

Культовый сериал «Игра престолов» не смотрел 71% жителей России. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Респонденты также заявили, что даже не планируют смотреть сериал.Между тем, более половины поклонников саги, а именно 54%, заявили социологам, что намерены посмотреть заключительный сезон.

Также специалисты выяснили, что подавляющему большинству зрителей телесериал понравился – такую оценку ему дали 80% респондентов. В числе любимых персонажей россияне называли Дейенерис Таргариен, Тириона Ланнистера и Джона Сноу.