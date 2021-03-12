ВЦИОМ: Большинство молодых россиянок довольны своей внешностью

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что с насмешками из-за внешности сталкивались 60% российских девушек в возрасте 14-17 лет. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.

Из-за своей внешности 14% респонденток столкнулись с травлей в соцсетях, а ещё 10% опрошенных - с физической агрессией. 26% россиянок заявили, что никогда не сталкивались с негативным отношением.

Большинство молодых россиянок (63%) заявили, что довольны своей внешностью и не планируют прибегать к её изменению, а 33% опрошенных - наоборот, недовольны.

При этом 94% девушек хотели бы что-то изменить в своей внешности. Большинство из них (46-50%) отметили живот, вес или талию. Также в списке желаемых «корректировок» фигурируют кожа лица (43%), волосы на теле (39%), бёдра, ягодицы, нос и грудь (30-34%). Губы, подбородок и скулы хотели бы изменить 17-23% опрошенных. Только 6% опрошенных ничего не стали бы менять.

Все опрошенные девушки заявили, что у них есть идеал красоты. Чаще всего они упоминали Кендалл Дженнер, Ариану Гранде, Кайли Дженнер, Селену Гомес, Анджелину Джоли и Скарлетт Йоханссон.

Также в опросе приняли участие родители девушек 10-17 лет, 38% из которых хотели бы что-то изменить во внешности дочери. В частности, это вес (10%), кожа лица (7%), волосы на голове и теле, а также живот (по 5%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне хотели бы попросить в подарок у Деда Мороза, сообщает Ura.ru. По данным опроса, чаще всего респонденты желали здоровья себе, родственникам и всем людям в целом, окончания пандемии, вакцину от коронавируса и отмену ограничительных мер.