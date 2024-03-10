ВЦИОМ: Более 60% россиян слышали о проведении Всемирного фестиваля молодежи

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвященного впечатлениям россиян от Всемирного фестиваля молодежи. Исследование проведено по заказу Экспертного института социальных исследований.

По данным ВЦИОМ, 9 из 10 опрошенных россиян согласились с тем, что наша страна способна проводить мероприятия международного статуса на самом высоком уровне. А по мнению 8 из 10 опрошенных, тот факт, что в России проводится молодежный фестиваль, показывает, что вопросы воспитания молодежи в приоритете у государства.

Более 60 % респондентов знают или слышали о проведении в России ВФМ. При этом большинство (84 %) из тех, кто знает о молодежном событии, высказали положительное к нему отношение.

Кроме того, 83 % опрошенных отметили, что проведение фестиваля вызывает у них чувство гордости за страну.

Нашлись и равнодушные к ВФМ граждане, их 25 %, а также россияне, испытывающие лишь негативные эмоции по поводу молодежного события, они чувствуют раздражение – 2 %, беспокойство, разочарование, возмущение и недовольство – по 1 %.

