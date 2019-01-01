ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми

Подавляющее большинство россиян, а именно 86%, рассказал о том, что большинство жителей нашей страны считают себя частично или полностью счастливыми. Как отмечает RT, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

Эксперты выяснили, что 35% респондентов на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определённо да», 51% — «скорее да». При этом 4% частников опроса подчеркнули, что «определённо не считают себя счастливыми».

Помимо этого, в ходе проведённого опроса наши соотечественники считают себя счастливыми, в том числе, в связи с наличием семьи. Об этом рассказали 33% опрошенных. 17% при этом вспомнили о хорошей работе, 9% - о жилищных условиях.