Второй сезон конкурса «Предприми себя» стартовал в Москве

Второй сезон всероссийского конкурса «Большой подростковый квест “Предприми себя”» стартовал в России 3 ноября. В ходе мероприятия ученики шестых-седьмых классов будут решать необычные задания, а наградой станут гранты на обучение в школе-пансионе «Большой Физтех», отмечает СМИ2.

В качестве организатора конкурса выступает Фонд «Университет детства» при поддержке Рыбаков Фонда и Московского физико-технического института (МФТИ). Конкурс должен помочь талантливым детям вне зависимости от финансового благополучия и места проживания получить качественное образование.

Как отметил заместитель генерального директора Центра просветительских инициатив Минпросвещения России Инал Габлия, сегодня талантливые дети получают все больше возможностей для самореализации и получения образования.

«Школа-пансион “Большой Физтех” — пример того, как частная инициатива помогает создавать условия для развития талантливых детей. Здесь уже обучаются первые воспитанники. Желаю проекту процветания, мы со своей стороны будем всячески содействовать его развитию», — подчеркнул он.

Участники квеста также смогут узнать о новых форматах обучения, выбрать дальнейшее направление развития и определить свои интересы. В школе-пансионе «Большой Физтех», куда смогут поступить победители, академическая подготовка совмещается с командной и проектной работой, а также научными исследованиями.

В свою очередь проректор по учебной работе МФТИ, кандидат физико-математических наук Артем Воронов отметил, что задача современного образования — не только развивать предметные знания, но и готовить будущих самостоятельных исследователей.

«Сегодня, когда искусственный интеллект меняет подходы к образованию, одних знаний физики и математики уже недостаточно. Важно развивать исследовательское мышление, предпринимательские способности, социальную ответственность и умение работать с другими людьми», — указал Воронов.

Реализации проекта помогают меценаты и предприниматели. В частности, помощь оказывает сооснователь школы-пансиона «Большой Физтех» Игорь Рыбаков. Он выступает территориальным попечителем конкурса в родном для себя Магнитогорске.

«Сегодня перед подростками открываются возможности, которых не было у предыдущих поколений. Уже в 12-14 лет они могут осваивать искусственный интеллект, знакомиться с передовыми технологиями и пробовать себя в науке. Но важно не только дать детям доступ к этим инструментам, а вовремя заметить их способности и помочь раскрыть свой потенциал», — заявил он, добавив, что однажды сам получил путевку в жизнь благодаря студенту МФТИ.

В проекте предусмотрены несколько уровней территориального попечительства: от регионов и городов до отдельных районов и школ.

«В этом сезоне квест “Предприми себя” объединит не только школьников, но и взрослых, готовых помогать талантливым детям в своих регионах. Мы ищем не просто отличников, а ребят с любознательностью, инициативой и желанием развиваться. Для них конкурс может стать первым шагом к обучению в школе-пансионе “Большой Физтех”», — добавила генеральный директор Фонда «Университет детства» Елена Головачева. Впрочем, указала она, даже тем ребята, кто не сможет пройти отбор, расстраиваться не стоит — они смогут продолжить совершенствовать свои навыки при помощи региональных попечителей и скаутов.

Запуск квеста состоялся на пресс-конференции в школе-пансионе «Большой Физтех». Затем был открыт посвященный развитию меценатства в России арт-объект, а ученики пансиона провели экскурсию для гостей.

Из более чем 3000 ребят из 69 российских регионов, которые участвовали в первом сезоне конкурса, 100 финалистов прошли образовательную программу в Москве, а 26 участников получили гранты на учебу в «Большом Физтехе».

