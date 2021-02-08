«Всякая хрень». Куклачев раскритиковал новые правила содержания кошек дома
Народный артист России Юрий Куклачёв раскритиковал новые правила содержания домашних животных в Кировской области.
Новые правила начнут действовать с 14 февраля и предусматривают норматив площади на количество кошек и собак в одной квартире или доме.
«Придумывают свою хрень, не понятно для чего. Во всем мире уже давно есть норма. Европейская норма следующая – 3 кубических метра для животного», - сказал он.
Артист пояснил, что норматив обусловлен количеством воздуха для животного. По словам Куклачева, у его кошек с жизненным пространством все хорошо - он построил им целый дом на 50 квадратных метров, передает «Радио1».
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