ВСМ позволит добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород позволит добраться из одного города в другой за 1 час 46 минут, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

СМИ сообщили о возможной отмене строительства высокоскоростной магистрали Москва-Петербург

Проект предусматривает создание нескольких станций в Нижнем Новгороде, одна из них будет сопряжена с Московским вокзалом. От Курского вокзала в центре Москвы до Московского вокзала — в центре Нижнего Новгорода можно будет доехать за 1 час 46 минут.

Чиновник выразил надежду на реализацию проекта и отметил, что в случае его запуска Нижний Новгород получит три дополнительных станции высокоскоростной магистрали.

Ранее ОАО «Российские железные дороги» подсчитало стоимость строительства будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. По данным компании, общая стоимость проекта составит 2,295 трлн рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Нижний НовгородМоскваПоезда
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