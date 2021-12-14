ВСМ позволит добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа

Проект предусматривает создание нескольких станций в Нижнем Новгороде, одна из них будет сопряжена с Московским вокзалом. От Курского вокзала в центре Москвы до Московского вокзала — в центре Нижнего Новгорода можно будет доехать за 1 час 46 минут.

Чиновник выразил надежду на реализацию проекта и отметил, что в случае его запуска Нижний Новгород получит три дополнительных станции высокоскоростной магистрали.

Ранее ОАО «Российские железные дороги» подсчитало стоимость строительства будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. По данным компании, общая стоимость проекта составит 2,295 трлн рублей.

