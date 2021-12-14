ВСМ позволит добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа
Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород позволит добраться из одного города в другой за 1 час 46 минут, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.
Проект предусматривает создание нескольких станций в Нижнем Новгороде, одна из них будет сопряжена с Московским вокзалом. От Курского вокзала в центре Москвы до Московского вокзала — в центре Нижнего Новгорода можно будет доехать за 1 час 46 минут.
Чиновник выразил надежду на реализацию проекта и отметил, что в случае его запуска Нижний Новгород получит три дополнительных станции высокоскоростной магистрали.
Ранее ОАО «Российские железные дороги» подсчитало стоимость строительства будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. По данным компании, общая стоимость проекта составит 2,295 трлн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Подготовлены предложения по регулированию зарплат российских шахтеров
- ВСМ позволит добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа
- Небензя: Проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности неприемлем
- Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера
- Сериал «Игра в кальмара» номинирован на «Золотой глобус»
- Питерские чиновники признали рождение детей намеренным ухудшением жилусловий
- В Тыве госпитализированы более 20 воспитанников школы-интерната
- Пираты похитили моряков в Гвинейском заливе
- Президенты Финляндии и США обсудили Украину
- В Пентагоне не ожидают наказания военных из-за ошибочного авиаудара в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru