ВШЭ: МФТИ стал самым сложным для поступления вузом в России

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом в России. Об этом говорится в «Мониторинге качества приема в вузы», который опубликован на официальном сайте Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

По данным источника, в 2024 году абитуриенты для поступления на бюджет в МФТИ в среднем должны были набрать 97 баллов. Второе и третье места в рейтинге самых сложных для поступления российских вузов заняли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Университет Иннополис. Туда для прохождения на бесплатное обучение необходимо было набрать 89,9 баллов и 87,5 баллов соответственно.