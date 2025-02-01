ВШЭ: МФТИ стал самым сложным для поступления вузом в России

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал самым сложным для поступления вузом в России. Об этом говорится в «Мониторинге качества приема в вузы», который опубликован на официальном сайте Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

По данным источника, в 2024 году абитуриенты для поступления на бюджет в МФТИ в среднем должны были набрать 97 баллов. Второе и третье места в рейтинге самых сложных для поступления российских вузов заняли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Университет Иннополис. Туда для прохождения на бесплатное обучение необходимо было набрать 89,9 баллов и 87,5 баллов соответственно.

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В исследовании НИУ ВШЭ также сообщалось, что в России свыше 60% выпускников школ обеспечены бюджетными местами на очной форме обучения. Так, в сравнении с 2023 годом число бюджетников в высших учебных заведениях увеличилось на 1,6%. При этом число абитуриентов, претендующих на контрактную форму обучения, продолжает расти.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил, что ЕГЭ не выявляет знания, которые необходимы для вузов, поэтому многие высшие учебные заведения вводят свои испытания.

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ФОТО: РИА Новости
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