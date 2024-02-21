Всероссийский центр для незрячих детей открывает набор на новый учебный год
Всероссийский центр для незрячих детей начал прием заявок на новый учебный год, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Помимо обучения школьной программе, здесь ученики также могут определиться с будущей специальностью. По итогам двухэтапных вступительных испытаний восемь одаренных ребят из разных регионов страны будут зачислены в центр», - сказала она.
Порядок приема в центр на очную форму обучению осуществляется на конкурсной основе. Отбор учеников проходит в два этапа – онлайн-тестирование, после – онлайн-собеседовнаие.
Подробная информация о Всероссийском центре для одаренных и незрячих детей, порядок конкурсного отбора и его сроки размещены на официальном портале школы-интерната №1. Для участия в отборе следует заполнить необходимые документы и направить их на почту internat1@mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики
- Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны на 12 часов из-за неисправности самолета
- ФАС выдала предупреждение банку «Синара» за недостоверные данные о тарифах
- На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени и шлепали ремнем
- Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у «Киви банка»
- В Башкирии поезд врезался в машину скорой помощи
- Трамп перечислил имена кандидатов на пост вице-президента США
- Выставка картин эпохи Возрождения открылась в Эрмитаже
- СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Дамаску
- Мэр Ишима вручил жителям сертификаты на жилье в резиновой перчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru