Всероссийский центр для незрячих детей открывает набор на новый учебный год

Всероссийский центр для незрячих детей начал прием заявок на новый учебный год, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Помимо обучения школьной программе, здесь ученики также могут определиться с будущей специальностью. По итогам двухэтапных вступительных испытаний восемь одаренных ребят из разных регионов страны будут зачислены в центр», - сказала она.

Порядок приема в центр на очную форму обучению осуществляется на конкурсной основе. Отбор учеников проходит в два этапа – онлайн-тестирование, после – онлайн-собеседовнаие.

Подробная информация о Всероссийском центре для одаренных и незрячих детей, порядок конкурсного отбора и его сроки размещены на официальном портале школы-интерната №1. Для участия в отборе следует заполнить необходимые документы и направить их на почту internat1@mos.ru.

