Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» открылся в Петербурге

Всероссийский молодёжный форум «Выше крыши» открылся сегодня в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония состоялась в спортивном комплексе «Юбилейный». Мероприятие собрало под одну крышу активную, целеустремлённую, талантливую молодёжь северной столицы и других регионов.

В рамках форума состоится финал кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Как заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, его победители могут войти в историю России, поскольку кадровые состязания открывают большие возможности.

В основные дни работы форума заявлена обширная программа. Состоятся мастер-классы и воркшопы топовых экспертов в области личностного роста, будут организованы встречи с представителями власти и общественных организаций, известными спортсменами, бизнесменами, художниками, учёными и блогерами.

Всероссийский молодёжный гражданский образовательный форум «Выше крыши» организован Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи.

