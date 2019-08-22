Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» открылся в Петербурге
Всероссийский молодёжный форум «Выше крыши» открылся сегодня в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония состоялась в спортивном комплексе «Юбилейный». Мероприятие собрало под одну крышу активную, целеустремлённую, талантливую молодёжь северной столицы и других регионов.
В рамках форума состоится финал кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Как заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, его победители могут войти в историю России, поскольку кадровые состязания открывают большие возможности.
В основные дни работы форума заявлена обширная программа. Состоятся мастер-классы и воркшопы топовых экспертов в области личностного роста, будут организованы встречи с представителями власти и общественных организаций, известными спортсменами, бизнесменами, художниками, учёными и блогерами.
Всероссийский молодёжный гражданский образовательный форум «Выше крыши» организован Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи.
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