Всероссийские проверочные работы напишут до 6 млн школьников

Всероссийские проверочные работы (ВПР) напишут в общей сложности около 6 миллионов учеников школ. Об этом сообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко, передаёт ТАСС.

ВПР - это итоговые контрольные, которые обычно организуются по завершении учебного года в классе. Они проводятся по отдельным предметам для оценки объёма знаний учащихся на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов.

В этом году проверочные работы пришлось перенесены на начало нового учебного года в связи с карантинными мерами по коронавирусу. Как уточнил министр просвещения Сергей Кравцов, за ВПР оценки не будут выставляться, их главная ель - определение уровня знаний школьников.

