Всероссийские проверочные работы напишут до 6 млн школьников
Всероссийские проверочные работы (ВПР) напишут в общей сложности около 6 миллионов учеников школ. Об этом сообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко, передаёт ТАСС.
ВПР - это итоговые контрольные, которые обычно организуются по завершении учебного года в классе. Они проводятся по отдельным предметам для оценки объёма знаний учащихся на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов.
В этом году проверочные работы пришлось перенесены на начало нового учебного года в связи с карантинными мерами по коронавирусу. Как уточнил министр просвещения Сергей Кравцов, за ВПР оценки не будут выставляться, их главная ель - определение уровня знаний школьников.
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