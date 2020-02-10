Всероссийская перепись населения стартует 1 апреля с ЯНАО
10 февраля 202015:59
Всероссийская перепись населения в 2020 году начнётся с жителей Ямало-Ненецкого автономного округа 1 апреля. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы госстатистики Павел Смелов, передает «Интерфакс».
Перепись стартует 1 апреля для труднодоступных регионов, где важен вопрос сезонности, уточнил он. В остальных регионах перепись планируют провести в октябре.
Проживающие в Донбассе граждане РФ учитываться не будут: цель – посчитать постоянное население страны, уточнил Смелов.
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