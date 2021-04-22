Всемирно известный детский врач сообщил о намерении выдвигаться в Госдуму
Советский и российский врач-педиатр-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева, профессор Александр Румянцев объявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму. Решение он озвучил на собрании Центра, которое было посвящено итогам послания президента Федеральному собранию.
Задачу увеличения расходов бюджета на здравоохранение минимум в два раза Румянцев обозначил в качестве одной из основных в случае избрания в парламент. По его словам, проблема для всех давно очевидна и необходимо сдвинуть её с мертвой точки. Александр Румянцев уже заручился поддержкой своих коллег – высококвалифицированных медиков из разных сфер.
Доктор медицинских наук широко известен своими выдающимися достижениями, исследованиями и внедрениями в области детской гематологии и иммунологии, педиатрии, клинической физиологии и патофизиологии крови, регуляции кроветворения и иммунного ответа, патогенеза и лечения наследственных и приобретенных заболеваний крови у детей, интенсивной терапии лейкозов.
Александр Румянцев считается создателем отечественной школы детской онкологии, выведшей это направление на один из лучших уровней в мире.
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