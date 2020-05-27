Всех нуждающихся школьников обеспечат компьютерами за лето
Все ученики российских школ, которые нуждаются в компьютерной технике, будут обеспечены до начала осени. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Работа будет проведена АСИ совместно с министерством просвещения, передает ТАСС.
По словам Чупшевой, программа по обеспечению школьников техникой для учёбы пока будет продлена до 1 сентября. Глава АСИ выразила надежду, что за лето будет удовлетворено 100% потребности в компьютерах у детей из малообеспеченных семей.
Ранее министерство просвещения сообщило, что уже более 230 тысяч российских школьников и учителей получили компьютеры для удаленной учебы в рамках акции «Помоги учиться дома». Десять регионов заявили о полном обеспечении учеников и преподавателей необходимой техникой.
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