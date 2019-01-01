Всех финалистов «Голос. Дети» признали победителями
Все финалисты шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой смс за одного из участников, объявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
В итоге победителями стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.
Шестой сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» транслировался на российском «Первом канале» в 2019 году. Наставниками в этом сезоне стали Светлана Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе. 16 мая «Первый канал» объявил об аннулировании результата финала шестого сезона после проверки промежуточных результатов голосования. Ранее компания Group-IB сообщила, что в ходе голосования была зафиксирована накрутка голосов.
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