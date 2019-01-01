Всех финалистов «Голос. Дети» признали победителями

Шестой сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» транслировался на российском «Первом канале» в 2019 году. Наставниками в этом сезоне стали Светлана Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе. 16 мая «Первый канал» объявил об аннулировании результата финала шестого сезона после проверки промежуточных результатов голосования. Ранее компания Group-IB сообщила, что в ходе голосования была зафиксирована накрутка голосов.

