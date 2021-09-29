«Всегда под рукой». Врач назвала преимущества электронной медицинской карты
Главный врач Детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина в беседе с НСН перечислила плюсы электронной медицинской карты.
Электронная медицинская карта упрощает жизнь родителей. Теперь они смогут не только получить справку в школу или детский сад после болезни ребенка, но и увидеть ее в личном кабинете на портале mos.ru. Такой же раздел – мои справки – недавно появился в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». Сервис удобен и для врача, и для пациента, поскольку необходимые справки всегда будут под рукой. Об этом НСН рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина.
«Если вы давно пользуетесь этим приложением, пожалуйста, обновите его. После этого данный раздел у вас обязательно появится. Справки можно скачать, отправить по электронной почте нужному адресату, при необходимости – распечатать. Информация о пропуске занятий по заболеванию сразу же отражается в электронном дневнике образовательного учреждения. В данном случае бумажную справку из поликлиники приносить не нужно», - отметила Каширина.
Врач добавила, что такие справки можно приносить не только в школу или детсад, но и в спортивные секции, кружки, которые посещает ребенок. Документ подтвердит уважительную причину отсутствия малыша на занятиях.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье заработала интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа.
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