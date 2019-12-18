Все российские туристы доставлены на родину после ДТП в Доминикане

Из Доминиканы вылетели в Россию все остававшиеся на лечении после ДТП россияне. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, российские туристы отправились на родину 18 декабря. Авария в Доминикане произошла 26 ноября, все это время пострадавшие находились на лечении в больницах, а также проходили реабилитацию.

Как отмечает агентство, россиян отправили домой за счет туроператора AnexTour и его страховой компании.

Авария произошла в результате столкновения автобуса с грузовиком. В момент столкновения в сaлоне автобуса нaходились 39 туристов, двa гидa и водитель aвтобусa. В аварии никто не погиб, 26 человек пострадали.

Ранее стало известно, что виновником аварии признали водителя грузовика.

