Все пациенты больниц Москвы в обязательном порядке пройдут тест на COVID-19

Пациентам неинфекционных медицинских стационаров в российской столице будут в обязательном порядке проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что возможности лабораторных исследований будут увеличены со следующей недели.

Таким образом, тестирование будут проходить абсолютно все больные, проходящие лечение в больницах - от перенёсших инсульт или инфаркт, до получивших перелом конечностей.

На сегодня обязательны тест на COVID-19 берется в мегаполисе у граждан с признаками острой респираторной вирусной инфекции вне зависимости от этиологии. Также тестирование организовано для всех больных пневмонией и проживающим с пациентом, у которого подтверждён диагноз коронавируса.

Кроме того, проверяются сотрудники городских служб, которые контактируют с населением - медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

